«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: бои в горско-золотом котле | блокада Калининграда

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В новом выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим ход спецоперации на Украине. Союзные силы отрезали от снабжения находящуюся в Лисичанске группировку ВСУ, насчитывающую от 5 тыс. до 7 тыс. человек. Также в плотное кольцо окружения взяты украинские формирования в районе населённых пунктов Золотое и Горское. Тем временем президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности страны к тому, что РФ отключит её от региональной электросети в ответ на блокирование ж/д перевозок некоторых российских товаров в Калининградскую область. Москва уже призвала возобновить транзит, пригрозив ответными мерами. Однако, судя по заявлению Науседы, эти требования не будут выполнены. В Прибалтике опасаются войны России и НАТО, но Вильнюс продолжает обострять отношения с Москвой.

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