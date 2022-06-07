«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: освобождение Святогорска | прорыв обороны ВСУ | Украина запрещает Льва Толстого

Короткая ссылка
RT
В сегодняшнем стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудили ход спецоперации на Украине. Минобороны РФ заявило об освобождении Святогорска и значительной части территорий на левом берегу Северского Донца. Президент Владимир Зеленский наконец признал очевидное и подтвердил сдачу в плен боевиков «Азова» с территории завода «Азовсталь». Тем временем на Украине решили запретить некоторые произведения классической литературы, включая «Войну и мир» Льва Толстого, поскольку они воспевают силу русского оружия.

Читайте самые последние новости и смотрите видео в нашей группе в ОК
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить