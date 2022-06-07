«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: освобождение Святогорска | прорыв обороны ВСУ | Украина запрещает Льва Толстого

В сегодняшнем стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудили ход спецоперации на Украине. Минобороны РФ заявило об освобождении Святогорска и значительной части территорий на левом берегу Северского Донца. Президент Владимир Зеленский наконец признал очевидное и подтвердил сдачу в плен боевиков «Азова» с территории завода «Азовсталь». Тем временем на Украине решили запретить некоторые произведения классической литературы, включая «Войну и мир» Льва Толстого, поскольку они воспевают силу русского оружия.