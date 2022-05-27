«Будем все вместе молиться»: житель Коми уехал на Украину добровольцем, чтобы найти пропавшего без вести сына

Житель Коми Иван Казмалы уехал на Украину добровольцем, чтобы отыскать своего сына Дениса. Молодой человек служил в десантных войсках и пропал в самом начале спецоперации. Односельчане надеются, что Ивану удастся найти сына. Подробности — в материале RT.

«Пропал без вести»

19-летний Денис Казмалы из посёлка Тимшер подписал контракт в прошлом году после того, как окончил училище по специальности сварщик. «Он пошёл в армию не по призыву, а по своему желанию, сразу на контракт», — рассказал RT лучший друг Дениса Дмитрий Паршуков. По его словам, молодой человек готовился к службе в армии: вёл здоровый образ жизни, ходил в тренажёрный зал, занимался тяжёлой атлетикой.

Кроме того, Денис участвовал в соревнованиях по спортивной стрельбе. В седьмом классе его зачислили в спортивную школу по пулевой стрельбе, и уже через семь месяцев парень достиг впечатляющих результатов.

«На всероссийских соревнованиях «Юный стрелок России» в Ижевске он выполнил норматив в кандидаты мастера спорта, — сообщил RT тренер-преподаватель по пулевой стрельбе Тимшерского филиала Усть-Куломской спортивной школы Александр Паршуков. — Мы там стреляли, не по бумаге, предвзятости никакой не было. Впервые для меня было в истории тренерской практики, когда учащийся или спортсмен достиг таких результатов за столь короткий промежуток времени».

Глава сельского поселения Тимшер Валентина Белова рассказала RT, что Денис служил в отдельной бригаде специального назначения в Пскове. Периодически звонил домой, а в феврале предупредил близких, что их отправляют на полигон. По словам Валентины Беловой, 27 февраля связь с Денисом оборвалась.

«4 апреля от командира воинской части поступило сообщение о том, что родственникам необходимо отдать извещение, что их сын пропал без вести на специальной военной операции. На следующий день удостоверение было доведено до родителей», — говорит военный комиссар Усть-Куломского района Олег Ватанский.

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«Вместе с детства»

Мать Дениса Екатерина — социальный работник, ухаживает за престарелыми на дому. «Её любят все одинокие бабушки и дедушки, говорят, что всегда старается сделать больше положенного», — отмечает Валентина Белова. Отец Дениса, Иван, тоже большой трудяга. Он работал вахтовым методом в другом районе.

«Неудивительно, что родители воспитали такого отзывчивого парня. Он никому не отказывал, трудился не покладая рук. Всегда улыбался и помогал людям», — вспоминает Белова.

«Мы с Денисом вместе с детства. Дня не проходило, чтобы мы не виделись, — рассказывает Дмитрий Паршуков. — Денис любит машины, всегда любил. Мы с ним выросли в мазуте: сначала велосипеды, потом мотоциклы, потом машины. Даже подумывали вместе свой автосервис открыть».

Парня также ждут дома две сестры: семиклассница Софья и малышка Есения. Соня, как и старший брат, тоже увлекается стрельбой, в конце марта она заняла второе место в районных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета.

Она рассказала RT, что родители и все родственники очень переживают за Дениса. Месяц назад, после того как пришло извещение о его пропаже без вести, на спецоперацию уехал их дядя, брат Ивана Казмалы Андрей. А 11 мая уехал и отец Дениса.

«С его отцом на кухне чай пили, и он рассказывал, что поедет за Денисом, — говорит Дмитрий Паршуков. — Ему 43, он сам не служил, и у него двое несовершеннолетних детей, поэтому ему два раза отказывали в отправке на Украину. С третьего раза он договорился, что возьмут добровольцем. Занял денег на дорогу, купил еду, билеты, сигареты, часы с компасом и уехал».

Софья добавила, что сам папа звонил 19 мая, сказал, что он в Белгороде и с ним всё хорошо. 26 мая его начальник также передал семье весточку, что отец жив-здоров.

Односельчане надеются, что Ивану удастся отыскать сына. «Мы все очень и очень ждём Дениса домой. Любая весточка от его папы будет для нас очень важна», — делится ожиданиями Валентина Белова.

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Надежда Паршукова, директор школы, где учился Денис, говорит, что скучает по своему бывшему ученику и «при встрече заобнимает».

«Хочу пожелать, чтобы Денис был с нами. Чтобы был жив. Думаю, всё будет хорошо, будем все вместе молиться с жителями района», — добавляет руководитель администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан.

За семью Казмалы переживают не только в родном селе, но и во всей республике. «Я искренне выражаю слова поддержки семье Казмалы из посёлка Тимшер Усть-Куломского района. Их сын и брат Денис Иванович Казмалы — разведчик-санитар отдельной бригады специального назначения — пропал без вести во время проведения специальной военной операции на Украине. Поиски бойца продолжаются, — написал в социальных сетях глава республики Владимир Уйба. — В такой ситуации невозможно сидеть сложа руки. Поэтому отец Дениса Иван Степанович Казмалы отправился добровольцем продолжить правое дело сына в борьбе с неонацизмом. Желаю семье Казмалы сил и терпенья. Пусть хранит Господь наших воинов. Победа будет за нами!»