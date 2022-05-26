«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: прорывы на фронте | на Украине обещают новую волну мобилизации | образовательная реформа

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RT
В сегодняшнем стриме: российские войска и защитники Донбасса развивают наступление по нескольким направлениям фронта. В украинской армии началось дезертирство, советник Зеленского Алексей Арестович обещает мобилизовать ещё миллион человек. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба клянчит новую западную помощь для Украины и признаёт, что дела у ВСУ и нацбатов чрезвычайно плохи. Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке вступления в российское гражданство для жителей Запорожской и Херсонской областей. Россия собирается отказаться от болонской системы в образовании. Что это означает и какой должна быть наша система образования?

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