На RTД выходит фильм «Битва за свободу». Картина состоит из двух частей, первая из которых будет показана вечером 26 мая. В ленте, в частности, рассказывается о работе чеченского спецназа «Ахмат» в ходе спецоперации РФ в поддержку республик Донбасса. Вторая часть фильма будет посвящена деталям жизни на передовой российских военнослужащих, членов подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР, а также добровольцев.

Первая часть фильма «Битва за свободу» на RTД покажет, как чеченский спецназ «Ахмат» совместно с Вооружёнными силами России и отрядами Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик успешно ведёт боевые действия почти на всех участках специальной военной операции в поддержку Донбасса.

Герои картины «Битва за свободу» расскажут, как военных из РФ встречают на освобождённых территориях и что местные жители говорят о действиях украинских националистов.

«Ребята пришли, наши братья, русские, и (сразу спрашивают. — RT): «Что вам надо?» И покушать дали, и дровишек принесём вам, и лекарства. Мы так благодарны! А как нас пугали ими? Мы видим, что ребята золотые. Золотые. Хорошо, культурно обращаются. Молодцы, спасибо, низкий поклон им! И их матерям, что их так воспитали. Очень хорошие дети выросли, очень хорошее поколение», — делится жительница города Попасная Тамара Леонидовна.

Жительница города Попасная Тамара Леонидовна

RT

Вторая часть фильма — о жизни на передовой российских военнослужащих, членов подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР, а также добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

Один из моментов фильма будет посвящён действиям солдат ВСУ, которые стараются избежать столкновений с чеченскими подразделениями.

«То, что сейчас происходит, конечно, это невозможно было сделать за один месяц, за один год, по щелчку пальцев. Это готовилось уже много-много лет. Это (идеология на Украине. — RT) была такая махина, которая работала по всем сферам, по всем направлениям и со всем населением. То есть они (украинские власти. — RT) реально готовились к войне с Россией. Целенаправленно готовились к войне с Россией», — говорит заместитель начальника управления Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов.

RT

Смотрите фильм «Битва за свободу» на сайте RTД, а также на RUTUBE и в Telegram. Первая часть картины выйдет в 20:00 26 мая, вторая будет доступна вечером 27 мая.