«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: штурм Красного Лимана и Авдеевки | Зеленский распродаёт Украину | ВСУ деморализованы

В сегодняшнем стриме обсудим ход специальной военной операции на Украине. Союзные войска прорвали оборону ВСУ в Красном Лимане и Авдеевке и ведут бои за эти укрепрайоны. ВСУ деморализованы, солдаты записывают видеообращения командирам и отказываются воевать. Владимир Зеленский намерен установить особый правовой статус для польских граждан на территории Украины, чем фе-факто легализует захват территорий страны. А глава МИД Литвы предлагает подключить корабли НАТО к вывозу зерна с Украины.