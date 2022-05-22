«По обращениям мирных жителей»: в МО РФ заявили о продолжающейся эвакуации гражданских лиц из Харьковской области

Российские военные по обращениям мирных жителей Харьковской области продолжают эвакуировать их на территорию России, заявили в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, жилые районы области по-прежнему подвергаются обстрелам со стороны ВСУ и украинских националистов. Чтобы не подвергать себя опасности, жители обратились за помощью к военнослужащим ВС РФ.

© Министерство обороны РФ