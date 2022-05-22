«По обращениям мирных жителей»: в МО РФ заявили о продолжающейся эвакуации гражданских лиц из Харьковской области
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22 мая 2022
Корреспондент RT Игорь Жданов — о разминировании «Азовстали».
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Росгвардейцы уничтожили опорный пункт ВСУ в Луганской области, заявили в пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что военнослужащие Росвардии в ходе воздушной разведки обнаружили пикап и группу пехоты ВСУ в укрытии. Отмечается, что противник планировал нанести артиллерийский удар по позициям российских сил.
«Огневой взвод Росгвардии упредил возможную атаку и уничтожил миномётным огнем опорный пункт взвода противника, до 20 человек личного состава и автомобиль пикап», — заявили в ведомстве.
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Минобороны РФ опубликовало кадры эвакуации мирных жителей из Харьковской области.
«Военнослужащие эвакуировали более 60 беженцев на территорию Белгородской области. Среди них в основном пожилые люди, женщины и дети», — заявили в ведомстве.
- Эвакуация мирных жителей из Харьковской области
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Народная милиция ЛНР сообщает, что за прошедшие сутки украинская сторона потеряла в боях с силами ведомства 14 человек.
Сообщается, что противник также потерял два танка и семь единиц автомобильной техники. Наряду с этим шесть украинских военных самостоятельно сложили оружие.
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Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов высказал предположение, что Украина не сохранится в нынешнем виде.
В беседе с РИА Новости он отметил, что в прежнем виде эта страна могла бы существовать в виде федеративного государства при полном соблюдении прав национальных общин.
«Это особенно касалось прав государствообразующего русского народа, языковые права которого закреплены в десятой статье украинской Конституции. Однако эти принципы были грубо нарушены, и украинское государство стало нежизнеспособным», — полагает Мурадов.
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Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 в ходе спецоперации на Украине.
Экипажи уничтожили неуправляемыми авиационными ракетами военную технику и замаскированные позиции подразделений ВСУ.
- Кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52
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Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что за сутки из Мариуполя эвакуированы более 300 человек.
«За минувшие сутки, с 08:00 21 мая до 08:00 22 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 313 человек, включая 55 детей», — говорится в сообщении.
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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские войска ночью выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по населённому пункту Пантелеймоновка.
«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:20 — населённый пункт Новгородское — населённый пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Российские военные по обращениям мирных жителей Харьковской области продолжают эвакуировать их на территорию России, заявили в Минобороны РФ.
«Жилые районы, где проживали семьи, периодически подвергались артиллерийским обстрелам со стороны националистических батальонов и ВСУ. Чтобы не подвергать себя опасности, жители обратились за помощью к военнослужащим ВС РФ», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что военнослужащие эвакуировали более 60 беженцев на территорию Белгородской области.