«По обращениям мирных жителей»: в МО РФ заявили о продолжающейся эвакуации гражданских лиц из Харьковской области

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Сергей Гусаров
Российские военные по обращениям мирных жителей Харьковской области продолжают эвакуировать их на территорию России, заявили в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, жилые районы области по-прежнему подвергаются обстрелам со стороны ВСУ и украинских националистов. Чтобы не подвергать себя опасности, жители обратились за помощью к военнослужащим ВС РФ.
«По обращениям мирных жителей»: в МО РФ заявили о продолжающейся эвакуации гражданских лиц из Харьковской области
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  • 22 мая 2022

    Корреспондент RT Игорь Жданов — о разминировании «Азовстали».

  • Росгвардейцы уничтожили опорный пункт ВСУ в Луганской области, заявили в пресс-службе ведомства.

    В сообщении говорится, что военнослужащие Росвардии в ходе воздушной разведки обнаружили пикап и группу пехоты ВСУ в укрытии. Отмечается, что противник планировал нанести артиллерийский удар по позициям российских сил.

    «Огневой взвод Росгвардии упредил возможную атаку и уничтожил миномётным огнем опорный пункт взвода противника, до 20 человек личного состава и автомобиль пикап», — заявили в ведомстве.

  • Минобороны РФ опубликовало кадры эвакуации мирных жителей из Харьковской области.

    «Военнослужащие эвакуировали более 60 беженцев на территорию Белгородской области. Среди них в основном пожилые люди, женщины и дети», — заявили в ведомстве.

    • Эвакуация мирных жителей из Харьковской области

  • Народная милиция ЛНР сообщает, что за прошедшие сутки украинская сторона потеряла в боях с силами ведомства 14 человек.

    Сообщается, что противник также потерял два танка и семь единиц автомобильной техники. Наряду с этим шесть украинских военных самостоятельно сложили оружие.

  • Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов высказал предположение, что Украина не сохранится в нынешнем виде.

    В беседе с РИА Новости он отметил, что в прежнем виде эта страна могла бы существовать в виде федеративного государства при полном соблюдении прав национальных общин.

    «Это особенно касалось прав государствообразующего русского народа, языковые права которого закреплены в десятой статье украинской Конституции. Однако эти принципы были грубо нарушены, и украинское государство стало нежизнеспособным», — полагает Мурадов.

  • Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 в ходе спецоперации на Украине.

    Экипажи уничтожили неуправляемыми авиационными ракетами военную технику и замаскированные позиции подразделений ВСУ.

    • Кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52

  • Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что за сутки из Мариуполя эвакуированы более 300 человек.

    «За минувшие сутки, с 08:00 21 мая до 08:00 22 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 313 человек, включая 55 детей», — говорится в сообщении.

  • В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские войска ночью выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по населённому пункту Пантелеймоновка.

    «После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:20 — населённый пункт Новгородское — населённый пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

  • Российские военные по обращениям мирных жителей Харьковской области продолжают эвакуировать их на территорию России, заявили в Минобороны РФ.

    «Жилые районы, где проживали семьи, периодически подвергались артиллерийским обстрелам со стороны националистических батальонов и ВСУ. Чтобы не подвергать себя опасности, жители обратились за помощью к военнослужащим ВС РФ», — заявили в ведомстве.

    Отмечается, что военнослужащие эвакуировали более 60 беженцев на территорию Белгородской области.

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