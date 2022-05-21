«Доставлены из США и европейских стран»: в МО РФ сообщили об уничтожении крупной партии оружия и техники ВСУ

Российские военнослужащие ракетами «Калибр» уничтожили крупную партию вооружения и военной техники, доставленную из США и европейских стран для группировки украинских войск в Донбассе, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Также ВКС РФ ликвидировали хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов, на Одесском припортовом заводе.