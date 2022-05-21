«Доставлены из США и европейских стран»: в МО РФ сообщили об уничтожении крупной партии оружия и техники ВСУ
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21 мая 2022
Российские ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области, 14 беспилотников и восемь снарядов РСЗО «Смерч», сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны еще один самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Новоалександровки Херсонской области. Также сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Крутая Балка, Александровка, Красногоровка, Петропавловка, Первомайск Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Александровка Херсонской области, Червоный Яр, Малые Проходы Проходы, Кунье и Бражковка Харьковской области», — сказал он.
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Российская истребительная авиация в воздушном бою в районе населённого пункта Белицкое в ДНР сбила украинский Су-25, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, российские военнослужащие поразили ещё четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных, а также уничтожили склад с боеприпасами в районе Дробышева.
«Всего в результате ударов авиации уничтожены более 270 националистов, выведено из строя 52 единицы военной техники», — добавил Конашенков.
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Российские военнослужащие высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили хранилища с топливом на Одесском припортовом заводе, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Горючее было предназначено для бронетехники украинских националистов», — сказал Конашенков.
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Директор государственного унитарного предприятия ЛНР «Луганский автодор» Олег Коваль сообщил о возобновлении движения через автомобильный мост в районе села Красная Таловка в освобождённом от украинских силовиков Станично-Луганском районе.
«Работы по дорожной одежде и временной организации проезда полностью завершены. Сейчас ведутся работы по ограждению проезжей части, устанавливаются железобетонные блоки. Движение идёт, но в целях безопасности работы эти проводятся. Проезд есть», — рассказал он.
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Корреспондент RT Игорь Жданов рассказал, как украинские войска бросают своих раненых и погибших.
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Сапёры Росгвардии с начала спецоперации РФ на Украине уничтожили более 20 заминированных фотоловушек, сообщила пресс-служба ведомства.
В Росгвардии уточнили, что объекты были заминированы минами направленного поражения.
В российском ведомстве добавили, что ловушка фиксирует движение, а затем передает координаты и фото объекта, попавшего в поле зрения фотокамеры. После этого командование принимает решение о дистанционном взрыве или применении артиллерии.
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ВСУ за прошедшие сутки потеряли 19 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями Луганской Народной Республики, сообщила Народная милиция республики.
«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понёс потери в живой силе и военной технике, а именно 19 человек личного состава», — говорится в заявлении представителя ведомства.
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Украинская сторона за сутки 42 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 42 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в заявлении.
Было выпущено 294 единицы различных боеприпасов. В результате обстрелов один человек погиб, ещё восемь получили ранения.
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Минобороны РФ опубликовало видео работы комплекса разминирования «Уран-6» и российских сапёров в ЛНР.
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Следственный комитет РФ установил ещё двоих украинских военных, отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам Донбасса, сообщили в ведомстве.
«В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов (ст. 356 УК РФ) установлены ещё двое украинских военнослужащих, в разные периоды времени отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в результате этих преступлений два человека погибли, ещё четверо получили ранения.