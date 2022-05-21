«Доставлены из США и европейских стран»: в МО РФ сообщили об уничтожении крупной партии оружия и техники ВСУ

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Наталия Сергиевская
Российские военнослужащие ракетами «Калибр» уничтожили крупную партию вооружения и военной техники, доставленную из США и европейских стран для группировки украинских войск в Донбассе, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Также ВКС РФ ликвидировали хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов, на Одесском припортовом заводе.
«Доставлены из США и европейских стран»: в МО РФ сообщили об уничтожении крупной партии оружия и техники ВСУ
  • РИА Новости
  • © Минобороны России
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  • 21 мая 2022

    Российские ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области, 14 беспилотников и восемь снарядов РСЗО «Смерч», сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

    «Российскими средствами противовоздушной обороны еще один самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Новоалександровки Херсонской области. Также сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Крутая Балка, Александровка, Красногоровка, Петропавловка, Первомайск Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Александровка Херсонской области, Червоный Яр, Малые Проходы Проходы, Кунье и Бражковка Харьковской области», — сказал он.

  • Российская истребительная авиация в воздушном бою в районе населённого пункта Белицкое в ДНР сбила украинский Су-25, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    Кроме того, российские военнослужащие поразили ещё четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных, а также уничтожили склад с боеприпасами в районе Дробышева.

    «Всего в результате ударов авиации уничтожены более 270 националистов, выведено из строя 52 единицы военной техники», — добавил Конашенков.

  • Российские военнослужащие высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили хранилища с топливом на Одесском припортовом заводе, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    «Горючее было предназначено для бронетехники украинских националистов», — сказал Конашенков.

  • Директор государственного унитарного предприятия ЛНР «Луганский автодор» Олег Коваль сообщил о возобновлении движения через автомобильный мост в районе села Красная Таловка в освобождённом от украинских силовиков Станично-Луганском районе.

    «Работы по дорожной одежде и временной организации проезда полностью завершены. Сейчас ведутся работы по ограждению проезжей части, устанавливаются железобетонные блоки. Движение идёт, но в целях безопасности работы эти проводятся. Проезд есть», — рассказал он.

  • Корреспондент RT Игорь Жданов рассказал, как украинские войска бросают своих раненых и погибших.

  • Сапёры Росгвардии с начала спецоперации РФ на Украине уничтожили более 20 заминированных фотоловушек, сообщила пресс-служба ведомства.

    В Росгвардии уточнили, что объекты были заминированы минами направленного поражения.

    В российском ведомстве добавили, что ловушка фиксирует движение, а затем передает координаты и фото объекта, попавшего в поле зрения фотокамеры. После этого командование принимает решение о дистанционном взрыве или применении артиллерии.

  • ВСУ за прошедшие сутки потеряли 19 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями Луганской Народной Республики, сообщила Народная милиция республики.

    «В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понёс потери в живой силе и военной технике, а именно 19 человек личного состава», — говорится в заявлении представителя ведомства.

  • Украинская сторона за сутки 42 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

    «За истекшие сутки представительство сообщало о 42 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в заявлении.

    Было выпущено 294 единицы различных боеприпасов. В результате обстрелов один человек погиб, ещё восемь получили ранения.

  • Минобороны РФ опубликовало видео работы комплекса разминирования «Уран-6» и российских сапёров в ЛНР.

  • Следственный комитет РФ установил ещё двоих украинских военных, отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам Донбасса, сообщили в ведомстве.

    «В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов (ст. 356 УК РФ) установлены ещё двое украинских военнослужащих, в разные периоды времени отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам», — говорится в сообщении.

    По данным следствия, в результате этих преступлений два человека погибли, ещё четверо получили ранения. 

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