Более двух тысяч: опубликован список погибших и пленённых военных ВСУ
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- РИА Новости
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20 мая 2022
Соединённые Штаты будут вынуждены занимать деньги у Китая для выделения пакета военной помощи Украине примерно на $40 млрд, заявил американский сенатор Рэнд Пол.
«Думаю, важно знать, что у нас нет денег, которые мы можем отправить, мы вынуждены брать в долг у Китая, чтобы направить средства на Украину», — приводит издание Breitbart его слова.
Пол подчеркнул, что считает неоправданным заимствование денег у КНР на оказание военной помощи другой стране.
Ранее сенат США принял решение о выделении Украине дополнительной помощи в объёме около $40 млрд.
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Страны Запада оценивают ситуацию вокруг Украины «данными вчерашнего дня», им придётся смириться с новой реальностью, заявил сенатор Алексей Пушков.
По его словам, в настоящее время западные политики предлагают урегулировать ситуацию вокруг Украины на условиях, которые долгое время предлагала Россия.
«Теперь они предлагают вернуться на полгода назад. Но поезд истории уже ушёл. Ситуация уже кардинально переменилась», — написал Пушков в Telegram.
Сенатор добавил, что в поисках выхода из сложившейся ситуации представители Запада «исходят из реальностей вчерашнего, но не сегодняшнего дня».
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Западные страны в ходе заседания Совета Безопасности ООН не смогли опровергнуть подозрения Москвы по поводу экспорта украинского зерна в обмен на поставку вооружения, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
У российской стороны «есть обоснованные подозрения», что украинское зерно закачивается в зернохранилища европейских стран в обмен на поставляемое Западом вооружение, подчеркнул он.
«Попросили западных коллег прямо на заседании публично опровергнуть эту версию, к которой сегодня склоняются многие эксперты. Разумеется, никто этого не сделал», — написал Полянский в Telegram.
Западные страны также не пояснили, каким образом такие поставки способствуют укреплению глобальной продовольственной безопасности.
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Украинские военные выпустили шесть снарядов по населённому пункту Новомихайловка и Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
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Основные события спецоперации на Украине 19 мая.
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Переброска вооружений НАТО к границам России после распада СССР стала большой ошибкой. Такое мнение в разговоре с газетой New Yorker высказал эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман.
Он отметил, что решение принимать бывших союзников СССР в НАТО в 1994 году стало «катастрофическим провалом».
«Главным международным вызовом 1990-х было надёжное сближение России с западным миром», — заявил Трейсман.
По его словам, страны Запада должны были создавать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также разрабатывать новые механизмы обеспечения безопасности в Европе в дополнение к НАТО.
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты пока не передавали Украине противокорабельные ракеты, передаёт ТАСС.
«Не буду строить предположения насчёт систем, которые не посылались или ещё не получали одобрения на отправку», — сказал он, отвечая на вопрос, осуществляется ли работа по передаче американских противокорабельных ракет Украине.
Кирби добавил, что сможет раскрыть данные, когда американские власти «примут эти решения».
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Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что средства ПВО Луганской Народной Республики перехватили в небе над городом Дебальцево ракету «Точка-У», выпущенную украинскими военными.
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Сотрудники российских правоохранительных органов получили списки украинских военнослужащих, погибших, пленённых или пропавших без вести на южном направлении.
По данным РИА Новости, в документах содержится более 2 тыс. имён и фамилий.
В списке пленённых военных насчитывается 158 фамилий, а в документе о пропавших без вести — 484 человека.
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Уважаемые читатели RT. Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую последним событиям спецоперации РФ на Украине.