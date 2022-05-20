Более двух тысяч: опубликован список погибших и пленённых военных ВСУ

Силовые ведомства России благодаря помощи украинских патриотов из ВСУ получили списки украинских военных, погибших, пропавших без вести и пленённых на южном направлении спецоперации, в том числе на острове Змеиный. Также отмечается, что Генштаб ВС Украины испытывает «острый кадровый голод», направляя на передовую плохо обученных бойцов.

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РИА Новости

© Валерий Мельников