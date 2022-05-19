«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: исход с «Азовстали» | суд над украинским националистом

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RT
В сегодняшнем стриме: по данным Минобороны России, с 16 мая в плен сдались 1730 украинских военных, в том числе 80 раненых. Украинских националистов начали отправлять под суд. Задержан замкомандира батальона «Айдар» Денис Мурыга: сегодня суд в Ростове-на-Дону решает вопрос о его аресте. Как рассказал сам задержанный, в январе 2015 года он вступил в батальон «Айдар». В марте того же года он участвовал в спецоперации по подрыву моста, в результате которой погибли служащие Народной милиции ЛНР. Как всегда в стриме — постоянная рубрика Артемия Лебедева «Бесит». Ведущий стрима — Анатолий Кузичев.

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