«В первую очередь обеспечиваются семьи с детьми»: российские военные доставили 50 т гумпомощи в Харьковскую область
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14 мая 2022
Как отмечает СК, Ткачук был среди командиров, отдавших приказ об артиллерийских обстрелах нескольких районов Донецка, а также города Ясиноватая и других населённых пунктов.
«В результате этих действий погибли трое несовершеннолетних, получили ранения 11 мирных жителей, в том числе один малолетний. Повреждены 16 жилых домов, здания школы и органов государственной власти», — заявили в СК.
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В ДНР также сообщили о гибели трёх человек в результате обстрелов украинской стороны в предшествующие сутки.
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трёх мирных жителей — мужчин 1960, 1973 и 1957 г. р. Ранения получили четверо мирных жителей в Петровском районе Донецка, Докучаевске», — сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что за сутки зафиксировано 59 случаев огня с украинской стороны.
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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле украинскими военными города Ясиноватая.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:25 — населённый пункт Авдеевка — населённый пункт Ясиноватая: выпущено три ракеты из БМ-21 «Град», — сообщили в представительстве республики в СЦКК.
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Посол ЛНР в России Родион Мирошник прокомментировал заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о намерении Киева довести численность армии до 1 млн человек.
«США и союзники подняли ставки в сделке, Киеву нужно поднимать свою часть — 1 млн солдат», — написал Мирошник в своём Telegram-канале.
По его словам, в рамках этой сделки США и страны Запада предоставляют оружие, а Украина — живую силу.
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Российские военные доставили 50 т гуманитарной помощи в Харьковскую область, сообщает Минобороны России.
«Российские военнослужащие оказали медицинскую помощь и доставили более 50 т гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram.
Отмечается, что в населённые пункты были доставлены продовольствие, предметы первой необходимости, а также дизельное топливо, которое распределили по социально важным объектам.