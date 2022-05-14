«В первую очередь обеспечиваются семьи с детьми»: российские военные доставили 50 т гумпомощи в Харьковскую область

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Сергей Гусаров
ВС РФ оказали медицинскую помощь и доставили более 50 т гуманитарной помощи в Харьковскую область, заявили в Минобороны. В состав грузов вошли продукты, предметы первой необходимости, а также дизельное топливо, которое распределили по социально важным объектам. Прибывшие в составе колонны военные врачи провели приёмы и оказали медпомощь мирным жителям.
«В первую очередь обеспечиваются семьи с детьми»: российские военные доставили 50 т гумпомощи в Харьковскую область
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  • 14 мая 2022

    Как отмечает СК, Ткачук был среди командиров, отдавших приказ об артиллерийских обстрелах нескольких районов Донецка, а также города Ясиноватая и других населённых пунктов.

    «В результате этих действий погибли трое несовершеннолетних, получили ранения 11 мирных жителей, в том числе один малолетний. Повреждены 16 жилых домов, здания школы и органов государственной власти», — заявили в СК.

  • В ДНР также сообщили о гибели трёх человек в результате обстрелов украинской стороны в предшествующие сутки.

    «За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трёх мирных жителей — мужчин 1960, 1973 и 1957 г. р. Ранения получили четверо мирных жителей в Петровском районе Донецка, Докучаевске», — сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    Отмечается, что за сутки зафиксировано 59 случаев огня с украинской стороны.

  • Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле украинскими военными города Ясиноватая.

    «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:25 — населённый пункт Авдеевка — населённый пункт Ясиноватая: выпущено три ракеты из БМ-21 «Град», — сообщили в представительстве республики в СЦКК.

  • Посол ЛНР в России Родион Мирошник прокомментировал заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о намерении Киева довести численность армии до 1 млн человек.

    «США и союзники подняли ставки в сделке, Киеву нужно поднимать свою часть — 1 млн солдат», — написал Мирошник в своём Telegram-канале.

    По его словам, в рамках этой сделки США и страны Запада предоставляют оружие, а Украина — живую силу.

  • Российские военные доставили 50 т гуманитарной помощи в Харьковскую область, сообщает Минобороны России.

    «Российские военнослужащие оказали медицинскую помощь и доставили более 50 т гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram.

    Отмечается, что в населённые пункты были доставлены продовольствие, предметы первой необходимости, а также дизельное топливо, которое распределили по социально важным объектам.

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