«В первую очередь обеспечиваются семьи с детьми»: российские военные доставили 50 т гумпомощи в Харьковскую область

ВС РФ оказали медицинскую помощь и доставили более 50 т гуманитарной помощи в Харьковскую область, заявили в Минобороны. В состав грузов вошли продукты, предметы первой необходимости, а также дизельное топливо, которое распределили по социально важным объектам. Прибывшие в составе колонны военные врачи провели приёмы и оказали медпомощь мирным жителям.

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