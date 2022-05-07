«Выведены из строя 48 единиц»: в Минобороны РФ заявили об уничтожении скопления западной военной техники на Украине

В районе железнодорожной станции Богодухов в Харьковской области уничтожено крупное скопление военной техники, переданной Киеву странами США и Европы. Как заявили в Минобороны РФ, в результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники.

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