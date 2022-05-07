«Выведены из строя 48 единиц»: в Минобороны РФ заявили об уничтожении скопления западной военной техники на Украине
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07 мая 2022
На острове Русский во Владивостоке появится улица в честь погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.
«Он геройски погиб, освобождая Донецкую и Луганскую народные республики. Наш народ будет увековечивать имена павших бойцов в названиях школ, улиц. Для того, чтобы люди помнили о подвиге уже нынешних солдат», — приводит сайт регионального правительства слова приморского губернатора Олега Кожемяко.
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Воздушно-космические силы России поразили высокоточными ракетами воздушного базирования пять районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины. Также был поражён склад боеприпасов в районе населённого пункта Бахмут (ДНР).
Российские средства ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, над городом Изюмом в Харьковской области были перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
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В Минобороны РФ в ходе утреннего брифинга заявили об уничтожении военной техники США и других западных стран в районе железнодорожной станции в Харьковской области.
«В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившего от США и европейских стран вооружения и военной техники», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Всего за ночь российская авиация уничтожила 18 военных объектов Украины.
В частности, были поражены два пункта управления в Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в Одесской области.
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Абоненты оператора мобильной связи ДНР получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7, заявил глава республики Денис Пушилин.
«Это сделано для удобства пользователей, чтобы использовать действующий номер и совершать привычные звонки в домашней республиканской сети «Феникс», как раньше», — пояснил он в Telegram.
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СК РФ расследует факты новых преступлений украинских националистов в отношении мирных жителей.
«По имеющимся данным, выявлен факт использования украинскими националистами в Харьковской области людей в качестве живого щита», — говорится в заявлении ведомства.
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Советник главы правительства ДНР Ян Гагин в интервью РИА Новости заявил, что говорить о возможности возобновления работы металлургического комбината «Азовсталь» в настоящее время рано.
«Завод — это огромное предприятие, целый комплекс зданий и сооружений. Сейчас ещё неизвестно, как они пострадали, что можно будет использовать. Я предполагаю, что после освобождения будет проведена некая дефектовка самих сооружений, цехов, оборудования, станочного парка, а также дефектовка готовой продукции, если таковая там осталась. Сейчас... сложно говорить о возможностях использования завода в дальнейшем», — отметил Гагин.
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Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что здание администрации, расположенное в центре города Попасная, взято под контроль.
«Здание городской администрации Попасной уже под контролем Народной милиции ЛНР и союзных сил», — сообщил он в Telegram.
Мирошник добавил, что в городе уже более двух месяцев продолжаются ожесточённые бои.
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Кадры боевой работы расчётов ЗРПК «Панцирь-С1» в ходе спецоперации на Украине. Видео от Минобороны РФ.
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Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион будет стремиться стать одним из субъектов России.
«Мы намерены жить в составе России и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму», — цитирует РИА Новости Стремоусова.
Как подчёркивается, регион будет стремиться стать субъектом России.
По словам Стремоусова, «никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в своё историческое русло культуры и ценностей».
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Советник главы правительства ДНР Ян Гагин сообщил о возможном нахождении на «Азовстали» старших офицеров из других стран. Об этом информирует РИА Новости.
«Я в любом случае могу подтвердить наличие там старших офицеров иностранных государств, прежде всего европейских государств», — сказал он.
По его словам, об этом говорят члены нацбатальона «Азов», те, кто сдался в плен, и гражданские лица, покинувшие территорию завода.
«И плюс — об этом косвенно могут свидетельствовать попытки деблокировать азовцев на «Азовстали» и попытки договориться представителей иностранных государств, в частности частые звонки, частые просьбы того же самого президента Макрона», — полагает Гагин.