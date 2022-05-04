Крамер возглавит сборную Италии по лыжным гонкам
Об этом сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок Италии.
Отмечается, что в группу спортсменов, которые будут работать под руководством немецкого специалиста, вошли девять лыжников.
Крамер стал тренером сборной России в 2015 году и ушёл из национальной команды в 2022 году в связи с тем, что из-за санкций было проблематично решить вопрос по поводу его зарплаты.
Ранее сообщалось, что глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе стала единственным кандидатом на выборах президента организации.