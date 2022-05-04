Крамер возглавит сборную Италии по лыжным гонкам

Бывший главный тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер стал наставником сборной Италии.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок Италии.

Отмечается, что в группу спортсменов, которые будут работать под руководством немецкого специалиста, вошли девять лыжников.

Крамер стал тренером сборной России в 2015 году и ушёл из национальной команды в 2022 году в связи с тем, что из-за санкций было проблематично решить вопрос по поводу его зарплаты.

Ранее сообщалось, что глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе стала единственным кандидатом на выборах президента организации.