Крамер возглавит сборную Италии по лыжным гонкам

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Бывший главный тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер стал наставником сборной Италии.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок Италии.

Отмечается, что в группу спортсменов, которые будут работать под руководством немецкого специалиста, вошли девять лыжников.

Крамер стал тренером сборной России в 2015 году и ушёл из национальной команды в 2022 году в связи с тем, что из-за санкций было проблематично решить вопрос по поводу его зарплаты.

Ранее сообщалось, что глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе стала единственным кандидатом на выборах президента организации.

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