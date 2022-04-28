Собянин наградил чемпионов и призёров ОИ-2022 в Пекине

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил и наградил российских чемпионов и призёров Олимпиады 2022 года в Пекине.
Собянин наградил чемпионов и призёров ОИ-2022 в Пекине
  • РИА Новости

«Спасибо вам, друзья, вы подарили нам яркие моменты гордости за нашу страну. В феврале мы с замиранием сердца следили за блестящими выступлениями фигуристов и лыжников, в драматичном финале болели за хоккейную команду», — сказал Собянин на встрече со спортсменами.

Он отметил, что атлеты отдали все силы для успешного выступления, а также поблагодарил всех тренеров, которые занимались подготовкой олимпийцев.

«Будем помогать вам и дальше — строить новые ледовые дворцы, трассы, спортшколы. Создавать все условия для развития физкультуры и большого спорта», — заключил мэр.

По решению Собянина, размер премиальных выплат составит 4 млн рублей для олимпийских чемпионов, 2,5 млн — для серебряных призёров, 1,7 млн — для бронзовых призёров. Тренеры, подготовившие спортсменов, получат 50% от суммы выплаты призёрам Олимпийских игр в Пекине.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова посетила встречу олимпийцев с Собяниным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить