Собянин наградил чемпионов и призёров ОИ-2022 в Пекине
- РИА Новости
«Спасибо вам, друзья, вы подарили нам яркие моменты гордости за нашу страну. В феврале мы с замиранием сердца следили за блестящими выступлениями фигуристов и лыжников, в драматичном финале болели за хоккейную команду», — сказал Собянин на встрече со спортсменами.
Он отметил, что атлеты отдали все силы для успешного выступления, а также поблагодарил всех тренеров, которые занимались подготовкой олимпийцев.
«Будем помогать вам и дальше — строить новые ледовые дворцы, трассы, спортшколы. Создавать все условия для развития физкультуры и большого спорта», — заключил мэр.
По решению Собянина, размер премиальных выплат составит 4 млн рублей для олимпийских чемпионов, 2,5 млн — для серебряных призёров, 1,7 млн — для бронзовых призёров. Тренеры, подготовившие спортсменов, получат 50% от суммы выплаты призёрам Олимпийских игр в Пекине.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова посетила встречу олимпийцев с Собяниным.