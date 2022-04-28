Райола: очень зол, что меня убивают второй раз за последние четыре месяца

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Известный футбольный агент Мино Райола прокомментировал информацию о своей смерти.
Райола: очень зол, что меня убивают второй раз за последние четыре месяца
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«Текущее состояние здоровья для интересующихся: очень зол, что меня убивают второй раз за последние четыре месяца. Кажется, также способен оживать», — написал Райола в Twitter.

Причём это сообщение стало для него первым в соцсетях с января 2022 года.

28 апреля в СМИ появилась информация, что 54-летний агент умер из-за болезни лёгких. Однако позже появились опровержения.

Райола известен по работе со многими звёздами мирового футбола, в том числе с Полем Погба, Эрлингом Холандом, Марко Верратти, Джанлуиджи Доннаруммой и Златаном Ибрагимовичем.

Ранее помощник Райолы опроверг слухи о смерти агента.

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