Капелло: я звонил Райоле вчера, но он не ответил мне

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на смерть известного футбольного агента Мино Райолы.

«Я звонил ему вчера, но он не ответил мне. Райола был моим очень хорошим другом. Впервые мы познакомились, когда он работал с Ибрагимовичем. Я бесконечно расстроен. Соболезнования его близким», — цитирует Капелло «Спорт-Экспресс».

На 54-м году жизни из-за болезни лёгких умер один из самых влиятельных футбольных агентов Мино Райола. Он представлял интересы известных футболистов, в том числе Поля Погба, Эрлинга Холанда, Марко Верратти и Златана Ибрагимовича.

Ранее сообщалось, что Фабио Капелло оценил российского полузащитника «Монако» Александра Головина.