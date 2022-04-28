Капелло: я звонил Райоле вчера, но он не ответил мне
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«Я звонил ему вчера, но он не ответил мне. Райола был моим очень хорошим другом. Впервые мы познакомились, когда он работал с Ибрагимовичем. Я бесконечно расстроен. Соболезнования его близким», — цитирует Капелло «Спорт-Экспресс».
На 54-м году жизни из-за болезни лёгких умер один из самых влиятельных футбольных агентов Мино Райола. Он представлял интересы известных футболистов, в том числе Поля Погба, Эрлинга Холанда, Марко Верратти и Златана Ибрагимовича.
Ранее сообщалось, что Фабио Капелло оценил российского полузащитника «Монако» Александра Головина.