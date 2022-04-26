Путин заявил, что итоговое место сборной России на ОИ-2022 было ниже запланированного

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Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта заявил, что итоговое место российской сборной в общекомандном зачёте на зимней Олимпиаде 2022 года оказалось ниже, чем было запланировано.

«Хотел бы отметить, что итоговое место в общекомандном зачёте у нашей сборной всё-таки ниже, чем было запланировано в Стратегии развития спорта, и прошу министра спорта, конечно, об этом доложить», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По его словам, победители и призёры Игр в Пекине всё равно являются выдающимися мастерами.

Напомним, что на Олимпиаде-2022 сборная России установила национальный рекорд по количеству наград на зимних Играх, завоевав 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о заявлении Путина о том, что Камила Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства.