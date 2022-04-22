Кудерметова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Стамбуле

Россиянка Вероника Кудерметова вышла в 1/2 финала теннисного турнира в Стамбуле.

24-летняя спортсменка в четвертьфинальном матче обыграла Анну Бондарь из Венгрии со счётом 7:6 (11:9), 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут.

Следующей соперницей Кудерметовой станет румынка Сорана Кырстя.

Призовой фонд турнира составляет порядка $240 тыс.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские теннисисты не будут допущены до участия в Открытом чемпионате Великобритании — 2022 из-за ситуации на Украине.