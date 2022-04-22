Спортсменов из России пригласили принять участие в соревнованиях стран ШОС
- РИА Новости
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Участники встречи обсудили важные вопросы международной спортивной повестки и перспективы в укреплении спортивных связей со странами ШОС, сообщает пресс-служба министерства.
По словам Матыцина, выдвинуто предложение по разработке и принятию Стратегии развития сотрудничества ШОС в области физической культуры и спорта до 2030 года.
«Мы перестраиваем формат нашего взаимодействия, чтобы обеспечить наших спортсменов возможностью участия в соревнованиях как за рубежом, так и внутри страны. В то же время мы хотим подтвердить, что не закрываемся от мирового сообщества, а продолжаем чётко следовать правилам олимпийского движения», — цитирует Матыцина пресс-служба организации.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии.
Ранее Матыцин раскритиковал решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить отечественных теннисистов от участия в Уимблдонском турнире 2022 года.