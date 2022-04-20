Шатаут Шестёркина и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Виннипег»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду обыграл «Виннипег Джетс».

Встреча в Нью-Йорке (США) на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Российский нападающий победителей Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 12 секунд и отметился двумя результативными передачами.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин оформил шестой шатаут в сезоне. Он отразил 31 бросок.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что Александр Овечкин без проблем забьёт 50 голов в регулярном чемпионате НХЛ.