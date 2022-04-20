Sportico: Медведева и других россиян отстранили от Уимблдона

Короткая ссылка
Организаторы Открытого чемпионата Великобритании — 2022 приняли решение не допускать российских теннисистов до турнира.
Sportico: Медведева и других россиян отстранили от Уимблдона
  • AP

По информации Sportico, участие белорусских теннисистов на Уимблдоне остаётся под вопросом.

Напомним, что россияне и белорусы на международных турнирах могут соревноваться только под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что что организаторы Уимблдона по требованию руководства страны могут не допустить к соревнованиям российских теннисистов. Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон говорил, что организаторы Уимблдона должны получить от россиян, которые примут участие в турнире, гарантию в текстовом виде, что они не поддерживают президента России Владимира Путина.

Ранее организаторы Уимблдона выступили с заявлением касаемо допуска россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить