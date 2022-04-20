Sportico: Медведева и других россиян отстранили от Уимблдона

Организаторы Открытого чемпионата Великобритании — 2022 приняли решение не допускать российских теннисистов до турнира.

По информации Sportico, участие белорусских теннисистов на Уимблдоне остаётся под вопросом.

Напомним, что россияне и белорусы на международных турнирах могут соревноваться только под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что что организаторы Уимблдона по требованию руководства страны могут не допустить к соревнованиям российских теннисистов. Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон говорил, что организаторы Уимблдона должны получить от россиян, которые примут участие в турнире, гарантию в текстовом виде, что они не поддерживают президента России Владимира Путина.

Ранее организаторы Уимблдона выступили с заявлением касаемо допуска россиян.