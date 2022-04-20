Шварц — о вратаре Лещуке в матче с «Балтикой»: блестящая игра

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу в четвертьфинале плей-офф Кубка России по футболу над калининградской «Балтикой».

«К сожалению, в матче мы допускали достаточно много простых ошибок, не позволивших нам показать ту игру, которую мы можем. Хочется отметить блестящую игру нашего вратаря, а также колоссальную работу тренера вратарей», — цитирует Шварца РИА Новости.

По его словам, тренерский штаб «Динамо» проанализировал много матчей «Балтики». Он назвал коллектив из Калининграда командой с тренерским почерком.

«Это неприятный противник для любой команды. «Балтика» сильна в переходных фазах игры. Думаю, у них достаточно хорошие шансы, чтобы выйти в высший дивизион», — добавил Шварц.

«Динамо» по пенальти обыграло «Балтику» и пробилось в полуфинал КР. В составе бело-голубых мяч забил Денис Макаров (35-я минута). У «Балтики» отличился Ишхан Гелоян (85-я). Победный 11-метровый реализовал Даниил Фомин.

Финал турнира состоится 29 мая.

Ранее сообщалось, что «Спартак» анонсировал матч 1/4 финала КР с ЦСКА роликом с отсылкой к фильму «Бэтмен».

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