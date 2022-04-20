Емельяненко и Немков опустились на одну строчку в рейтинге Bellator

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Российские бойцы смешанных единоборств Фёдор Емельяненко и Вадим Немков опустились на одну позицию в рейтинге Bellator.
Емельяненко и Немков опустились на одну строчку в рейтинге Bellator
  • Gettyimages.ru
  • © MediaNews Group/Los Angeles Daily News

Немков в обновлённом рейтинге занимает третье место вне зависимости от весовых категорий, Емельяненко опустился на четвёртую позицию в списке тяжеловесов, сообщает пресс-служба Bellator.

Поединок Немкова в финале Гран-при Bellator с американцем Кори Андерсоном в Сан-Хосе (США) был признан несостоявшимся. Бой завершился после запрещённого удара коленом бойца из США в третьем раунде. Таким образом, Немков остался обладателем чемпионского титула.

29-летний Немков имеет в своём активе 15 побед, два поражения. У 45-летнего Емельяненко 40 побед, шесть поражений.

Ранее Андерсон обратился к Фёдору Емельяненко после поединка с россиянином Вадимом Немковым на турнире Bellator 277.

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