Емельяненко и Немков опустились на одну строчку в рейтинге Bellator

Российские бойцы смешанных единоборств Фёдор Емельяненко и Вадим Немков опустились на одну позицию в рейтинге Bellator.

Немков в обновлённом рейтинге занимает третье место вне зависимости от весовых категорий, Емельяненко опустился на четвёртую позицию в списке тяжеловесов, сообщает пресс-служба Bellator.

Поединок Немкова в финале Гран-при Bellator с американцем Кори Андерсоном в Сан-Хосе (США) был признан несостоявшимся. Бой завершился после запрещённого удара коленом бойца из США в третьем раунде. Таким образом, Немков остался обладателем чемпионского титула.

29-летний Немков имеет в своём активе 15 побед, два поражения. У 45-летнего Емельяненко 40 побед, шесть поражений.

Ранее Андерсон обратился к Фёдору Емельяненко после поединка с россиянином Вадимом Немковым на турнире Bellator 277.