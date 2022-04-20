Канчельскис поддержал переход РПЛ на схему «весна — осень»

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис  прокомментировал предложение о переходе чемпионата России по футболу на схему «весна — осень».
Канчельскис поддержал переход РПЛ на схему «весна — осень»
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Cooper

«У системы «весна — осень» много плюсов. Мы всю жизнь играли так и выигрывали. Минусов куда меньше. Но если мы говорим о результатах, то они были, когда мы играли по старой системе», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

По его мнению, в свете санкций синхронизация с европейскими чемпионатами не имеет никакого смысла.

«Эта ситуация затянется надолго», — сказал Канчельскис.

Футбольные турниры в России проводятся в формате «осень — весна» с сезона 2011/12. В последние несколько лет неоднократно поднимался вопрос о возврате к системе «весна — осень». В очередной раз об этом заговорили после запрета российским клубам и сборным участвовать в международных турнирах.

Ранее Сергей Тетюхин заявил, что футбол и баскетбол рухнут в России без легионеров.

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