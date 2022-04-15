Стали известны подробности российского аналога Бриллиантовой лиги

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал об аналоге легкоатлетической Бриллиантовой лиги.

«Создан аналог Бриллиантовой лиги из 16 этапов, включая финал соревнования. Пройдут в период с мая по август в восьми регионах страны, количество участников составит порядка 1 тыс.», — цитирует Матыцина ТАСС.

По его словам, также были проведены переговоры по созданию Гран-при по фигурному катанию и основаны аналогичные соревнования в борьбе.

Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях, проходящих под её эгидой.

Ранее исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова заявила, что федерация выплатила долг за 2021 год World Athletics.