РУСАДА проверило Трусову на допинг два раза с начала года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило серебряную призёрку Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову на допинг с начала года два раза.

Помимо Трусовой, дважды проходили проверку на допинг олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк и танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

Напомним, что Трусова завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой. В произвольной программе Трусова исполнила пять рекордных четверных прыжков.

Ранее российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова отказались от общения с прессой после шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.