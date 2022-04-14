РУСАДА проверило Трусову на допинг два раза с начала года
- globallookpress.com
- © Ma Ning/XinHua
Помимо Трусовой, дважды проходили проверку на допинг олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк и танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин.
Напомним, что Трусова завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой. В произвольной программе Трусова исполнила пять рекордных четверных прыжков.
Ранее российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова отказались от общения с прессой после шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.