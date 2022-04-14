РУСАДА проверило Трусову на допинг два раза с начала года

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило серебряную призёрку Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову на допинг с начала года два раза.
РУСАДА проверило Трусову на допинг два раза с начала года
  • globallookpress.com
  • © Ma Ning/XinHua

Помимо Трусовой, дважды проходили проверку на допинг олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк и танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

Напомним, что Трусова завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой. В произвольной программе Трусова исполнила пять рекордных четверных прыжков.

Ранее российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова отказались от общения с прессой после шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.

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