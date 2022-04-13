Рублёв обыграл Минора и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Рублёв обыграл Минора и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло
  • Gettyimages.ru
  • © Quality Sport Images

В матче второго круга россиянин обыграл представителя Австралии Алекса де Минора. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:1, 6:4. Продолжительность игры составила два часа четыре минуты.

В следующем круге Рублёв сыграет с Янником Синнером из Италии. Андрей — единственный российский теннисист, оставшийся в сетке.

Ранее Карен Хачанов не смог пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

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