Рублёв обыграл Минора и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче второго круга россиянин обыграл представителя Австралии Алекса де Минора. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:1, 6:4. Продолжительность игры составила два часа четыре минуты.

В следующем круге Рублёв сыграет с Янником Синнером из Италии. Андрей — единственный российский теннисист, оставшийся в сетке.

Ранее Карен Хачанов не смог пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.