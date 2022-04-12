«Реал» ни разу не пробил в створ ворот в первом тайме домашнего матча ЛЧ впервые за 18 лет

Мадридский «Реал» принимает на своём поле лондонский «Челси» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В первом тайме королевский клуб не нанёс ни одного удара в створ ворот «Челси». Таким образом, «Реал» впервые с сезона-2003/04 ни разу не пробил в створ ворот соперника в первом тайме домашнего матча в Лиге чемпионов.

После первого тайма «Реал» проигрывает «Челси» со счётом 1:0. Первая встреча в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 3:1 в пользу «Реала».

Ранее защитник «Реала» Хесус Вальехо заразился коронавирусной инфекцией перед матчем с «Челси».