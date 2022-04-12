«Реал» ни разу не пробил в створ ворот в первом тайме домашнего матча ЛЧ впервые за 18 лет

Короткая ссылка
Мадридский «Реал» принимает на своём поле лондонский «Челси» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В первом тайме королевский клуб не нанёс ни одного удара в створ ворот «Челси». Таким образом, «Реал» впервые с сезона-2003/04 ни разу не пробил в створ ворот соперника в первом тайме домашнего матча в Лиге чемпионов.

После первого тайма «Реал» проигрывает «Челси» со счётом 1:0. Первая встреча в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 3:1 в пользу «Реала».

Ранее защитник «Реала» Хесус Вальехо заразился коронавирусной инфекцией перед матчем с «Челси».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить