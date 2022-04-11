«Реал» готов предложить Мбаппе контракт на пять лет с зарплатой в €50 млн в год

Руководство мадридского «Реала» готово сделать предложение нападающему сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, «сливочные» готовы предложить футболисту пятилетний контракт с зарплатой €50 млн в год. Отмечается, что бонус составит €100 млн.

Напомним, контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года. СМИ сообщают, что футболист перейдёт в «Реал» на правах свободного агента. Отмечается, что руководство ПСЖ пытается удержать игрока, предлагая самую высокую зарплату в истории футбола.

Ранее защитник «Реала» Хесус Вальехо сдал положительный тест на коронавирус в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси».