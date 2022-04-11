«Реал» готов предложить Мбаппе контракт на пять лет с зарплатой в €50 млн в год

Короткая ссылка
Руководство мадридского «Реала» готово сделать предложение нападающему сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.
«Реал» готов предложить Мбаппе контракт на пять лет с зарплатой в €50 млн в год
  • AP

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, «сливочные» готовы предложить футболисту пятилетний контракт с зарплатой €50 млн в год. Отмечается, что бонус составит €100 млн.

Напомним, контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года. СМИ сообщают, что футболист перейдёт в «Реал» на правах свободного агента. Отмечается, что руководство ПСЖ пытается удержать игрока, предлагая самую высокую зарплату в истории футбола.

Ранее защитник «Реала» Хесус Вальехо сдал положительный тест на коронавирус в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить