«Ростов» разгромил в Москве «Локомотив» в матче РПЛ

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«Ростов» в гостях с крупным счётом обыграл «Локомотив» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
«Ростов» разгромил в Москве «Локомотив» в матче РПЛ
  • globallookpress.com

Игра, которая прошла на поле столичного стадиона «Локомотив», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Валерия Карпина.

Мячи в составе «Ростова» забили Кирилл Щетинин (33-я минута), Максим Осипенко (43-я), Дмитрий Полоз (61-я), Николай Комличенко (70-я минута, пенальти). У «Локомотива» отличился Вильсон Изидор (81-я минута, пенальти).

«Локомотив» после удаления на 36-й минуте Наира Тикнизяна остался в меньшинстве.

«Локомотив» (37 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» (28 очков) идёт на десятой позиции. Лидирует в РПЛ «Зенит» (52 очка).

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение тульскому «Арсеналу» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

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