Ридзик высказался о денежной компенсации вместо машины для российских олимпийцев

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Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в ски-кроссе Сергей Ридзик сожалеет о том, что выдачу автомобилей победителям и призёрам Игр-2022 в Пекине заменили на денежные выплаты.

«Смотря о каких суммах денег идёт речь. Если бы был выбор между машиной и деньгами, то, учитывая нынешнюю ситуацию на рынке, я бы выбрал, конечно же, машину», — цитирует Ридзика «Спорт-Экспресс».

По его словам, машина уже стала традиционным призом для победителей Олимпийских игр, поэтому он надеется купить автомобиль на сумму денежной компенсации.

«Эх, ну всё, сейчас наша песенка спета, нарушили традицию. Печально, конечно, летним олимпийцам выдали машины, а зимним нет», — добавил Ридзик.

Напомним, что руководство Фонда поддержки олимпийцев России (ФПОР) приняло решение о замене выдачи автомобилей на денежные гранты, по размеру сопоставимые с выплатами по линии государства: золотая медаль — 4 млн рублей, серебряная— 2,5 млн рублей, бронзовая — 1,7 млн рублей.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала замену выдачи автомобилей на денежные выплаты для победителей и призёров Игр-2022.