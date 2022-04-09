Роднина — о выплатах олимпийским призёрам: дарёному коню в зубы не смотрят

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о замене выдачи автомобилей победителям и призёрам Игр-2022 в Пекине на денежные выплаты.

«Премия есть премия. Как её выдадут, честно говоря, не имеет значения. Мне кажется, дарёному коню в зубы не смотрят», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Напомним, что руководство Фонда поддержки олимпийцев России (ФПОР) приняло решение о замене выдачи автомобилей на денежные гранты, по размеру сопоставимые с выплатами по линии государства: золотая медаль — 4 млн рублей, серебряная— 2,5 млн рублей, бронзовая — 1,7 млн рублей.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала замену выдачи автомобилей на денежные выплаты для победителей и призёров Игр-2022.