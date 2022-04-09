Журова высказалась о денежных выплатах вместо машин для российских олимпийцев

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Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала замену выдачи автомобилей победителям и призёрам Игр-2022 в Пекине на денежные выплаты.

«Первоначально вручения машин могло и не быть. Это не государственное обязательство. Здесь ничего особенного нет. Мы знаем, как неадекватно подняли цены на машины», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

По её словам, когда она выиграла чемпионат мира, ей ничего не заплатили, хотя это было положено.

«Бывают такие периоды. Жаловаться ты просто не имеешь права», — добавила Журова.

Напомним, что руководство Фонда поддержки олимпийцев России (ФПОР) приняло решение о замене выдачи автомобилей на денежные гранты, по размеру сопоставимые с выплатами по линии государства: золотая медаль — 4 млн рублей, серебряная — 2,5 млн рублей, бронзовая — 1,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) не согласна с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российских и белорусских атлетов.