Васильев назвал отличной новостью допуск российских саночников к соревнованиям

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение Арбитражного суда Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворить апелляцию по поводу отстранения российских атлетов от международных соревнований.

«Для меня, на самом деле, это отличная новость. Она говорит о том, что здравый смыл ещё окончательно не пропал. Это очень важно. Если честно, думал, наши западные коллеги уже настолько растоптали спортивное международное право, что даже арбитражный суд пойдёт по их стопам. Но к великому счастью, всё-таки здравый смысл ещё существует. Очень верю, что данное решение станет прецедентом и надеюсь, что теперь пойдёт вал оправдательных решений в пользу наших спортсменов. Это очень здорово!» — сказал Васильев RT.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) поддержал решение арбитражного суда FIL снять запрет с российских саночников