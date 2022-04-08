Устюгов рассказал об отношениях с Вяльбе и Мальцевым после эстафеты на ОИ-2022

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Российский лыжник, олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Сергей Устюгов высказался, в каких отношениях находится с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе и лыжником Артёмом Мальцевым.

«Отношения с Вяльбе? Прекрасные, как бы кто ни думал. Она может позвонить, похвалить или поругать, что-то высказать. Я её очень уважаю и как грамотного руководителя, и как спортсменку. Не скажу, что её слово для меня закон, но к её словам я всегда прислушиваюсь и не постесняюсь задать вопросы, если они есть», — цитирует Устюгова «Чемпионат».

Он также отметил, что с Мальцевым у него сложились дружеские отношения после Олимпиады в Пекине.

Сборная России завоевала золотые медали в мужской эстафете на Олимпиаде 2022 года в Пекине. В составе национальной команды чемпионами стали Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Артём Мальцев на Олимпийских играх остался без медалей.

Ранее Мальцев заявил, что не обижается на Вяльбе из-за непопадания в состав эстафеты на ОИ-2022.