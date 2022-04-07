Анчелотти: Бензема был фантастичен в матче с «Челси»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси» (3:1).

«Мы контролировали матч, очень опасно играли в контратаках. Мы показали хорошую организацию, Бензема был фантастичен. У нас есть преимущество, но во вторник будет другая игра — они победители Лиги чемпионов», — сказал Анчелотти после матча.

Встреча в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 3:1 в пользу королевского клуба. Хет-триком в матче отметился нападающий «Реала» Карим Бензема. Единственный гол в составе хозяев забил Кай Хаверц.

Ранее Томас Тухель заявил, что у «Челси» не осталось шансов в противостоянии с «Реалом».