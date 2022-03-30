ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России по футболу 20 апреля

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание матчей 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу сезона-2021/22.

Московский ЦСКА примет на своём поле столичный «Спартак» 20 апреля. Игра начнётся в 19:30 мск, сообщает пресс-служба РФС.

19 апреля калининградская «Балтика» дома сыграет с московским «Динамо» (20:00).

20 апреля красноярский «Енисей» примет казанский «Рубин» (14:30), владикавказская «Алания» сыграет на своём поле с петербургским «Зенитом» (17:00).

Полуфинальные матчи пройдут 11 мая. Финал турнира состоится 29 мая.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».

Ранее сообщалось, что Юсуф Языджи вернётся в расположение ЦСКА из сборной Турции 31 марта.