ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России по футболу 20 апреля
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Московский ЦСКА примет на своём поле столичный «Спартак» 20 апреля. Игра начнётся в 19:30 мск, сообщает пресс-служба РФС.
19 апреля калининградская «Балтика» дома сыграет с московским «Динамо» (20:00).
20 апреля красноярский «Енисей» примет казанский «Рубин» (14:30), владикавказская «Алания» сыграет на своём поле с петербургским «Зенитом» (17:00).
Полуфинальные матчи пройдут 11 мая. Финал турнира состоится 29 мая.
Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».
Ранее сообщалось, что Юсуф Языджи вернётся в расположение ЦСКА из сборной Турции 31 марта.