Кудерметова уступила Квитовой на турнире WTA в Майами, хотя вела по ходу второго сета 4:0 

Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от Петры Квитовой из Чехии в матче четвёртого круга Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 4:6. При этом по ходу второго сета российская теннисистка выигрывала 4:0, но потом отдала сопернице шесть геймов подряд.

В четвертьфинале Квитова сыграет с полькой Игой Свёнтек, которая одолела американку Кори Гауфф.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Аслан Карацев не смог пробиться в четвёртый круг теннисного турнира в Майами.