Кудерметова уступила Квитовой на турнире WTA в Майами, хотя вела по ходу второго сета 4:0
- AP
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Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 4:6. При этом по ходу второго сета российская теннисистка выигрывала 4:0, но потом отдала сопернице шесть геймов подряд.
В четвертьфинале Квитова сыграет с полькой Игой Свёнтек, которая одолела американку Кори Гауфф.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Аслан Карацев не смог пробиться в четвёртый круг теннисного турнира в Майами.