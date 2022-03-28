Медведев — о выходе в четвёртый круг турнира в Майами: я не допускал много ошибок

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над испанцем Педро Мартинесом-Портеро в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).
Медведев — о выходе в четвёртый круг турнира в Майами: я не допускал много ошибок
  • AP

«Я был сегодня более стабильным, и это принесло мне победу. У меня получилось не допускать много ошибок в важные моменты матча. Я подавал ещё лучше и играл с небольшим запасом. Мне удалось выиграть, поэтому я счастлив», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

26-летний российский теннисист в матче третьего круга переиграл в двух сетах Мартинеса-Портеро со счётом 6:3, 6:4.

Медведев в четвёртом круге встретится с Дженсоном Бруксби из США.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал парного турнира в Майами.

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