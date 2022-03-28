Камельзон: Медведеву надо начать играть в полную силу на турнире в Майами

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил шансы Даниила Медведева на победу в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).
Камельзон: Медведеву надо начать играть в полную силу на турнире в Майами
  • AP
  • © Wilfredo Lee

«Если Медведев достаточно спокойно прошёл Маррея, то дальше у него и подавно не будет проблем. Победа над Мартинесом — ожидаемый результат. Следующие соперники — уже бойцы, с которыми нужно играть более или менее в полную силу», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

По его мнению, матч с британцем Энди Марреем показал, что Медведев находится в хорошей физической форме.

«Медведев может играть как затяжные игры, так и сложные. Не думаю, что у Дани будут проблемы — он достаточно хорошо заряжен», — добавил тренер.

26-летний теннисист в матче третьего круга переиграл в двух сетах Педро Мартинеса-Портеро из Испании со счётом 6:3, 6:4.

Медведев в четвёртом круге встретится с Дженсоном Бруксби из США.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал парного турнира в Майами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить