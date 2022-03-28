Камельзон: Медведеву надо начать играть в полную силу на турнире в Майами

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил шансы Даниила Медведева на победу в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).

«Если Медведев достаточно спокойно прошёл Маррея, то дальше у него и подавно не будет проблем. Победа над Мартинесом — ожидаемый результат. Следующие соперники — уже бойцы, с которыми нужно играть более или менее в полную силу», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

По его мнению, матч с британцем Энди Марреем показал, что Медведев находится в хорошей физической форме.

«Медведев может играть как затяжные игры, так и сложные. Не думаю, что у Дани будут проблемы — он достаточно хорошо заряжен», — добавил тренер.

26-летний теннисист в матче третьего круга переиграл в двух сетах Педро Мартинеса-Портеро из Испании со счётом 6:3, 6:4.

Медведев в четвёртом круге встретится с Дженсоном Бруксби из США.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал парного турнира в Майами.