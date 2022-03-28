Камельзон: Медведеву надо начать играть в полную силу на турнире в Майами
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«Если Медведев достаточно спокойно прошёл Маррея, то дальше у него и подавно не будет проблем. Победа над Мартинесом — ожидаемый результат. Следующие соперники — уже бойцы, с которыми нужно играть более или менее в полную силу», — цитирует Камельзона «Чемпионат».
По его мнению, матч с британцем Энди Марреем показал, что Медведев находится в хорошей физической форме.
«Медведев может играть как затяжные игры, так и сложные. Не думаю, что у Дани будут проблемы — он достаточно хорошо заряжен», — добавил тренер.
26-летний теннисист в матче третьего круга переиграл в двух сетах Педро Мартинеса-Портеро из Испании со счётом 6:3, 6:4.
Медведев в четвёртом круге встретится с Дженсоном Бруксби из США.
Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал парного турнира в Майами.