Медведев вышел в четвёртый круг теннисного турнира в Майами

Россиянин Даниил Медведев пробился в четвёртый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).

26-летний теннисист в матче третьего круга переиграл в двух сетах Педро Мартинеса-Портеро из Испании со счётом 6:3, 6:4.

Игра продолжалась один час 24 минуты.

Следующим соперником Медведева станет победитель матча Дженсон Бруксби (США) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Призовой фонд турнира составляет порядка $8 млн.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал парного турнира в Майами.