Медведев вышел в четвёртый круг теннисного турнира в Майами
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26-летний теннисист в матче третьего круга переиграл в двух сетах Педро Мартинеса-Портеро из Испании со счётом 6:3, 6:4.
Игра продолжалась один час 24 минуты.
Следующим соперником Медведева станет победитель матча Дженсон Бруксби (США) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).
Призовой фонд турнира составляет порядка $8 млн.
Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал парного турнира в Майами.