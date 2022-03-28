Медведев вышел в четвёртый круг теннисного турнира в Майами

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Россиянин Даниил Медведев пробился в четвёртый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).
Медведев вышел в четвёртый круг теннисного турнира в Майами
  • Gettyimages.ru
  • © Hector Vivas

26-летний теннисист в матче третьего круга переиграл в двух сетах Педро Мартинеса-Портеро из Испании со счётом 6:3, 6:4.

Игра продолжалась один час 24 минуты.

Следующим соперником Медведева станет победитель матча Дженсон Бруксби (США) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Призовой фонд турнира составляет порядка $8 млн.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал парного турнира в Майами.

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