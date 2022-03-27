«Парма» переиграла «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

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Пермская «Парма» на своём паркете нанесла поражение красноярскому «Енисею» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.
«Парма» переиграла «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
  • РИА Новости

Игра, которая прошла в Перми, завершилась со счетом 61:58.

Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард «Енисея» Владислав Трушкин, который набрал 17 очков. У «Пармы» Макар Коновалов записал на свой счёт 13 очков.

В других матчах «Локомотив-Кубань» переиграл в овертайме УНИКС со счётом 101:94. «Астана» потерпела разгромное поражение от «Зенита» — 60:94. 

Ранее сообщалось, что американец Джерон Джонсон подписал контракт с баскетбольным клубом УНИКС из Казани.

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