«Парма» переиграла «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
- РИА Новости
Игра, которая прошла в Перми, завершилась со счетом 61:58.
Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард «Енисея» Владислав Трушкин, который набрал 17 очков. У «Пармы» Макар Коновалов записал на свой счёт 13 очков.
В других матчах «Локомотив-Кубань» переиграл в овертайме УНИКС со счётом 101:94. «Астана» потерпела разгромное поражение от «Зенита» — 60:94.
Ранее сообщалось, что американец Джерон Джонсон подписал контракт с баскетбольным клубом УНИКС из Казани.