Педри надеется на возвращение Месси в «Барселону»

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Полузащитник «Барселоны» Педри хотел бы, чтобы Лионель Месси начал снова выступать за каталонскую команду.
Педри надеется на возвращение Месси в «Барселону»
  • AP

«Мы с Месси хорошо проводили время как на поле, так и за его пределами, он замечательный человек. И я надеюсь, он сможет вернуться», — цитирует Педри La Vanguardia.

Он признался, что старается смотреть все матчи с участием Месси, поскольку у 34-летнего аргентинца можно многому научиться.

Месси летом 2021 года перешёл в «Пари Сен-Жермен». Форвард сборной Аргентины в сезоне-2021/22 в 26 матчах во всех турнирах забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини может возглавить «Пари Сен-Жермен».

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