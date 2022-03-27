Педри надеется на возвращение Месси в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Педри хотел бы, чтобы Лионель Месси начал снова выступать за каталонскую команду.

«Мы с Месси хорошо проводили время как на поле, так и за его пределами, он замечательный человек. И я надеюсь, он сможет вернуться», — цитирует Педри La Vanguardia.

Он признался, что старается смотреть все матчи с участием Месси, поскольку у 34-летнего аргентинца можно многому научиться.

Месси летом 2021 года перешёл в «Пари Сен-Жермен». Форвард сборной Аргентины в сезоне-2021/22 в 26 матчах во всех турнирах забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини может возглавить «Пари Сен-Жермен».