Карацев победил Умбера во втором раунде теннисного «Мастерса» в Майами
Встреча продолжалась один час 47 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу 32-й ракетки мира.
Карацев пять раз подал навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. У Умбера — ни одного эйса, две двойные ошибки и один брейк.
Таким образом, в третьем раунде Карацев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, который занимает десятое место в рейтинге ATP. Хуркач одолел в предыдущем матче француза Артура Риндеркнеша.
Ранее сообщалось, что Анна Калинская из-за травмы снялась с матча третьего круга турнира WTA в Майами.