Карацев победил Умбера во втором раунде теннисного «Мастерса» в Майами

Россиянин Аслан Карацев взял верх над французом Уго Умбером в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами.

Встреча продолжалась один час 47 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу 32-й ракетки мира.

Карацев пять раз подал навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. У Умбера — ни одного эйса, две двойные ошибки и один брейк.

Таким образом, в третьем раунде Карацев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, который занимает десятое место в рейтинге ATP. Хуркач одолел в предыдущем матче француза Артура Риндеркнеша.

Ранее сообщалось, что Анна Калинская из-за травмы снялась с матча третьего круга турнира WTA в Майами.