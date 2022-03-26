Рублёв за 51 минуту проиграл Кирьосу во втором круге «Мастерса» в Майами

Короткая ссылка
Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами.

Встреча продолжалась 51 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу 102-й ракетки мира.

Кирьос десять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Рублёва пять эйсов, три двойные ошибки и один взятый гейм на подаче соперника. При этом австралиец гораздо лучше оказался на приёме (56% выигранных очков против 34% у Рублёва), а на первой подаче он оказался сильнее в 28 из 39 розыгрышей, в то время как Андрею удалось выиграть лишь 12 из 22.

В третьем круге Кирьос сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, который одолел японца Таро Дэниэла. 

Ранее сообщалось, что россиянка Людмила Самсонова проиграла во втором раунде турнира WTA в Майами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить