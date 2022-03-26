Рублёв за 51 минуту проиграл Кирьосу во втором круге «Мастерса» в Майами
Встреча продолжалась 51 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу 102-й ракетки мира.
Кирьос десять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Рублёва пять эйсов, три двойные ошибки и один взятый гейм на подаче соперника. При этом австралиец гораздо лучше оказался на приёме (56% выигранных очков против 34% у Рублёва), а на первой подаче он оказался сильнее в 28 из 39 розыгрышей, в то время как Андрею удалось выиграть лишь 12 из 22.
В третьем круге Кирьос сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, который одолел японца Таро Дэниэла.
Ранее сообщалось, что россиянка Людмила Самсонова проиграла во втором раунде турнира WTA в Майами.