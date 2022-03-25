Лyкaшeнко призвал к защите прав спортсменов из Белоруссии в международных судах

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по итогам участия национальной сборной страны в XXIV зимних Олимпийских играх призвал обращаться в международные cyды для защиты бeлopycских спортсменов.

«А чего вы ждёте? В какие международные суды вы обратились, чтобы опротестовать эти решения? Особенно паралимпийское движение. Наши ребята-инвалиды перед кем провинились? Тишина. А вы должны гвалтом кричать, везде во все колокола бить, в том числе в международных судах», — приводит слова Лукашенко «Минск-Новости».

По его мнению, руководители спортивных федерации страны не должны ждать указаний сверху, чтобы пойти в соответствующие инстанции для защиты атлетов.

«Пускай эти Бахи и прочие отмазываются потом», — добавил Лукашенко.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии.

Ранее вице-президент УЕФА и бывший глава Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек признался, что исключил бы Россию и Белоруссию из всех турниров, если бы всё зависело от него.