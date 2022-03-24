Футболист «Химок» Жирков вернулся к тренировкам после травмы

Защитник подмосковных «Химок» Юрий Жирков вернулся к тренировкам на поле после травмы.

«Жирков приступил к тренировкам на поле, но работает с ограничениями», — цитирует ТАСС пресс-службу «Химок».

Напомним, что футболист получил травму 6 марта в игре 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3). У него было диагностировано небольшое растяжение, но структура мышц не повреждена.

36-летний спортсмен присоединился к клубу в январе 2022 года и провёл за команду два матча.

Ранее член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал новость о том, что некоторые клубы Российской премьер-лиги могут не доиграть сезон-2021/22 из-за финансовых проблем.