Навка считает, что допинг-скандал с Валиевой «был высосан из пальца»

|

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка жёстко высказалась о допинг-скандале с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Камилой Валиевой.

Думаю, что допинг-скандал был высосан из пальца. Мы видели отвратительное поведение международных спортивных чиновников, их издевательств над девочкой», — цитирует Навку «Спорт день за днём».

Она выразила надежду, что эта неприятная история только закалит 15-летнюю фигуристку. Навка уверена, что Валиева в будущем добьётся больших побед и обязательно ещё завоюет много олимпийских медалей.

Напомним, что по окончании командного турнира на ОИ-2022 стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

При этом Международный олимпийский комитет отменил награждение фигуристов по результатам командных соревнований. По итогам индивидуальных соревнований Валиева стала четвёртой.

Ранее WADA заявило, что РУСАДА завершит расследование дела Валиевой до 8 августа.