Сидоркова не примет участия в новом сезоне W Series

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Российская гонщица Ирина Сидоркова не попала в число участниц нового сезона женского чемпионата W Series.
Сидоркова не примет участия в новом сезоне W Series
  • Gettyimages.ru

На сайте W Series объявлен состав пилотов на сезон-2022. Всего в соревнованиях примут участие 17 гонщиц. Для пяти из них новый сезон станет дебютным в W Series.

W Series также отмечает, что Ирина Сидоркова не будет участвовать в чемпионате до дальнейшего уведомления.

Напомним, что программа развития SMP Racing объявила, что в сезоне 2022 года её гонщики не смогут принять участия в международных гоночных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Леклер стал победителем первого в сезоне этапа «Формулы-1» в Бахрейне.

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