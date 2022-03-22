Сидоркова не примет участия в новом сезоне W Series

Российская гонщица Ирина Сидоркова не попала в число участниц нового сезона женского чемпионата W Series.

На сайте W Series объявлен состав пилотов на сезон-2022. Всего в соревнованиях примут участие 17 гонщиц. Для пяти из них новый сезон станет дебютным в W Series.

W Series также отмечает, что Ирина Сидоркова не будет участвовать в чемпионате до дальнейшего уведомления.

Напомним, что программа развития SMP Racing объявила, что в сезоне 2022 года её гонщики не смогут принять участия в международных гоночных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Леклер стал победителем первого в сезоне этапа «Формулы-1» в Бахрейне.