Сидоркова не примет участия в новом сезоне W Series
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На сайте W Series объявлен состав пилотов на сезон-2022. Всего в соревнованиях примут участие 17 гонщиц. Для пяти из них новый сезон станет дебютным в W Series.
W Series также отмечает, что Ирина Сидоркова не будет участвовать в чемпионате до дальнейшего уведомления.
Напомним, что программа развития SMP Racing объявила, что в сезоне 2022 года её гонщики не смогут принять участия в международных гоночных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что Леклер стал победителем первого в сезоне этапа «Формулы-1» в Бахрейне.