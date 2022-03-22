Надаль пропустит более четырёх недель из-за стрессового перелома ребра

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль пропустит от четырёх до шести недель из-за стрессового перелома ребра.
Надаль пропустит более четырёх недель из-за стрессового перелома ребра
  • Gettyimages.ru

По информации Marca, после финального матча с американцем Тейлором Фритцем на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Надаль отправился на медосмотр в Барселону. Отмечается, что врачи выявили у спортсмена стрессовую трещину в третьей левой бёдерной дуге. 

Финал завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу американского теннисиста. Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут. После матча Надаль пожаловался на боль в грудной области.

Ранее сообщалось, что Гасанова не смогла квалифицироваться в основную сетку турнира в Майами.

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